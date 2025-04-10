Армяне снова протестуют - перекрыта дорога

В Армении перекрыта трасса Аштарак-Ереван в знак протеста против новых изменений, введённых правительством в сфере общественного транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, недовольство граждан связано с тем, что власти сначала увеличили налоги и сборы, а теперь ещё и повысили стоимость проезда.

Участники акции также утверждают, что микроавтобусы не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, а также отметили, что общее количество транспортных средств сократилось, из-за чего интервалы движения стали значительно длиннее. Они резко осудили отмену автобусного маршрута №59, на смену которому пришёл более дорогой маршрут с использованием микроавтобусов.

Протестующие требуют восстановления старых маршрутов и улучшения условий новых транспортных средств, чтобы они стали более удобными и доступными для всех категорий граждан.