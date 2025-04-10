Президент Ильхам Алиев наградил Рафаэля Гваладзе орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

За многолетнюю плодотворную деятельность в судебных органах Азербайджанской Республики Рафаэль Сергеевич Гваладзе награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.