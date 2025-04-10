https://news.day.az/world/1743662.html В Турции на шахте прогремел сильный взрыв - ВИДЕО На угольной шахте Хыркатепе, расположенной в районе Наллыхан турецкой провинции Анкара, произошёл сильный взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İHA, в результате взрыва пострадали 13 горняков, причём состояние двоих оценивается как тяжёлое. Инцидент произошёл в ходе ночной смены.
В Турции на шахте прогремел сильный взрыв - ВИДЕО
На угольной шахте Хыркатепе, расположенной в районе Наллыхан турецкой провинции Анкара, произошел сильный взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İHA, в результате взрыва пострадали 13 горняков, причем состояние двоих оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел во время ночной смены. Предварительная версия - утечка газа, которая и стала причиной взрыва.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре