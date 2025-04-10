В Турции на шахте прогремел сильный взрыв

На угольной шахте Хыркатепе, расположенной в районе Наллыхан турецкой провинции Анкара, произошел сильный взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство İHA, в результате взрыва пострадали 13 горняков, причем состояние двоих оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел во время ночной смены. Предварительная версия - утечка газа, которая и стала причиной взрыва.