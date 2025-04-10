Конфликт из-за сноса домов в одном из районов Баку

В Насиминском районе Баку разгорается серьезный конфликт между местными жителями и строительной компанией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, во время демонтажных работ на улице Алибея Гусейнзаде, 75, были повреждены соседние здания, что вызвало тревогу у местных жителей.

Местные жители заявляют, что на стенах их домов появились трещины, а в некоторых случаях нахождение в помещениях стало опасным для здоровья. Владельцы магазинов и кафе в этом районе также выражают недовольство, утверждая, что проведение таких работ создает угрозу для их клиентов и оказывает негативное влияние на бизнес.

Стоит отметить, что у жителей имеется официальное распоряжение Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) о приостановке всех строительных и демонтажных работ на данной местности. Тем не менее, как утверждают граждане, несмотря на этот документ, снос продолжает происходить незаконно.

Редакции Xəzər Xəbər не удалось получить комментарии от представителей строительного кооператива Vialon, который отвечает за демонтаж. Однако в Исполнительной власти Насиминского района сообщили, что на освободившейся территории планируется построить школу и жилой дом. В ИВ отметили, что проводились неоднократные проверки по жалобам жителей, а также отправлены официальные уведомления в адрес кооператива с требованием соблюдения всех условий распоряжения и учета жалоб местных жителей.

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