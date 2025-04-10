Известный британский шеф-повар в восторге от азербайджанской кухни

Известный британский шеф-повар Джон Грегори-Смит поделился с подписчиками своими яркими впечатлениями от поездки в Баку.

Как сообщает Day.Az, он опубликовал в Instagram снимки современной архитектуры азербайджанской столицы, отметив её уникальную атмосферу и стиль.

Не обошлось и без кулинарных открытий - Джон с восторгом рассказал о национальной кухне, отдельно выделив нар говурма как одно из блюд, покоривших его сердце. По словам повара, вкусы Азербайджана произвели на него неизгладимое впечатление.

Напомним, Джон Грегори-Смит прибыл в Баку накануне. Он известен как автор кулинарных книг, телеведущий и страстный поклонник гастрономических путешествий. Особую популярность в Азербайджане он приобрёл после публикации видео с рецептом хингаля, вызвавшего живой отклик у местной аудитории.