Объявлены судьи матча "Нефтчи" - "Зиря"
Объявлены назначения на матчи XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что определились судьи, которые будут обслуживать встречи.
Центральная игра тура была отведена Рашаду Ахмедову. Он будет судить матч "Нефтчи" - "Зиря".
Отметим, что поединки тура пройдут 11-13 апреля.
Премьер-лига Мисли
XXX тур
11 апреля (пятница)
19:00. "Сабаил" - "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Кямран Алиев
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"АСКО Арена"
12 апреля (суббота)
17:00 "Туран Товуз" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов.
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Стадион города Товуз
19:15. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
13 апреля (воскресенье)
17:00 "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Муслим Алиев, Али Алиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион города Товуз
19:15. "Нефтчи" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов.
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
"Нефтчи Арена"
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