Объявлены судьи матча "Нефтчи" - "Зиря"

Объявлены назначения на матчи XXX тура Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что определились судьи, которые будут обслуживать встречи.

Центральная игра тура была отведена Рашаду Ахмедову. Он будет судить матч "Нефтчи" - "Зиря".

Отметим, что поединки тура пройдут 11-13 апреля.

Премьер-лига Мисли

XXX тур

11 апреля (пятница)

19:00. "Сабаил" - "Карабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Рахман Имами, Кямран Алиев

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"АСКО Арена"

12 апреля (суббота)

17:00 "Туран Товуз" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямранбей Рагимов.

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Акиф Амирали

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Стадион города Товуз

19:15. "Сумгайыт" - "Шамахы"

Судьи: Реван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Акпер Ахмедов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

13 апреля (воскресенье)

17:00 "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Муслим Алиев, Али Алиев

VAR: Ингилаб Мамедов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Стадион города Товуз

19:15. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Рашад Ахмедов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Эльвин Байрамов.

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Рахиль Рамазанов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

"Нефтчи Арена"