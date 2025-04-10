В этом случае студенты в Азербайджане прекратят учебу и пойдут в армию

В Азербайджане вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся отсрочки от военной службы по причине получения образования. Согласно поправкам к закону "О воинской обязанности и военной службе", возрастные рамки для получения отсрочки теперь чётко ограничены: для студентов бакалавриата - до 24 лет, для магистров - до 26 лет. После достижения этих возрастов граждане будут подлежать призыву в армию, даже если продолжают обучение.

Многие задались вопросом:

Что будет с теми, кто поступил в вуз до принятия этих изменений?

Как пояснил руководитель отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Седрединов в ответ на запрос портала Milli.Az, граждане, поступившие в учебные заведения до 29 декабря (даты подписания соответствующего указа) и своевременно предоставившие справку о зачислении в призывной участок, сохраняют право на отсрочку от службы. На них новые правила не распространяются.

Однако для тех, кто поступил после этой даты, будут действовать новые возрастные ограничения: после 24 или 26 лет (в зависимости от уровня образования) гражданин подлежит призыву на срочную военную службу.