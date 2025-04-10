В Азербайджане завершился скульптурный воркшоп "Золотая нить"

Успешно завершился скульптурный воркшоп "Золотая нить", организованный Arts Council Azerbaijan в рамках Европейских дней художественного ремесла (EACD) при поддержке Европейского союза и European Crafts Alliance, сообщает Day.Az. Куратор проекта - Айсель Нагиева.

В воркшопе приняли участие талантливые азербайджанские художники - Замиг Рзаев, Заур Керимханов, Шахрияр Мердиев, Айсель Нагиева и Кюбра Амирзаде. Каждый из них представил авторскую интерпретацию темы "Золотая нить", отражающей идею культурной связи между эпохами, народами и художественными традициями.

В течение творческого процесса участники исследовали возможности керамики как средства выражения и взаимодействия между прошлым и настоящим. Объединяя традиционные ремесленные техники с современными формами, они создали произведения, в которых ощутимо звучат мотивы преемственности, идентичности и культурного диалога.

Проект стал не только пространством для обмена опытом, но и важной платформой для осмысления роли культурного наследия в современном искусстве. Воркшоп подчеркнул значимость сохранения ремесленных традиций, их переосмысления и интеграции в актуальные художественные практики.

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