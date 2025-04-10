https://news.day.az/society/1743703.html Хорошая новость для пенсионеров - в ближайшие дни... Сегодня в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе были перечислены пенсионные выплаты за апрель. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Хорошая новость для пенсионеров - в ближайшие дни...
Сегодня в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе были перечислены пенсионные выплаты за апрель.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве уточнили, что в ближайшие дни будут осуществлены выплаты пенсий за текущий месяц также в других регионах страны, включая пенсии граждан, имеющих право на льготные условия.
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