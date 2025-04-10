Хорошая новость для пенсионеров

Сегодня в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе были перечислены пенсионные выплаты за апрель.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие дни будут осуществлены выплаты пенсий за текущий месяц также в других регионах страны, включая пенсии граждан, имеющих право на льготные условия.