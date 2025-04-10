https://news.day.az/politics/1743638.html Замминистра иностранных дел Малайзии прилетит в Баку Заместитель министра иностранных дел Малайзии Датук Мохамад Аламин 14 апреля прибудет с визитом в Баку. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана. Согласно информации, визит продлится до 16 апреля.
Замминистра иностранных дел Малайзии прилетит в Баку
Заместитель министра иностранных дел Малайзии Датук Мохамад Аламин 14 апреля прибудет с визитом в Баку.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, визит продлится до 16 апреля.
В рамках визита Датук Мохамад Аламин совместно с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым будет сопредседательствовать на втором раунде малайзийско-азербайджанских политических консультаций.
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