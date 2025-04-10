https://news.day.az/world/1743665.html Мощный пожар в торговом центре в России - ВИДЕО Очевидцы сняли пожар в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге. Кадры распространил Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно представленным видео, над ТЦ поднялся столб черного дыма. Пожар в ТЦ "Гринвич" произошел рано утром 10 апреля.
Мощный пожар в торговом центре в России - ВИДЕО
Очевидцы сняли пожар в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге. Кадры распространил Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно представленным видео, над ТЦ поднялся столб черного дыма.
Пожар в ТЦ "Гринвич" произошел рано утром 10 апреля.
Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за сбоя в электрощитовой. Люди не пострадали.
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