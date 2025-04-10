Вниманию учащихся 9-х классов

13 апреля в Азербайджане состоится выпускной экзамен для учеников 9-х классов общеобразовательных школ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамены пройдут в Баку (в Хатаинском, Насиминском, Наримановском, Гарадагском, Сураханском и Сабаильском районах), а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязане, Хызы и Шабране.

Экзамены начнутся в 11:00, а вход в экзаменационные центры будет доступен до 10:45. Опоздавшие не смогут принять участие в экзамене. Для удобства участников будет указано индивидуальное время прибытия, которое можно найти в пропуске, и рекомендуется приходить в это время.

Для допуска на экзамен участникам необходимо иметь:

- пропуск на экзамен;

- оригинал удостоверения личности (для граждан Азербайджана, в том числе не достигших 16 лет - удостоверение личности, для иностранцев и лиц без гражданства - разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, для беженцев - удостоверение беженца);

- справку с фотографией, заверенную печатью, выданную образовательным учреждением (для лиц, не имеющих фотографии в удостоверении личности)

Справку для допуска на экзамен учащиеся без фото в удостоверении личности могут скачать на сайте ГЭЦ. Пропуск на экзамен также можно распечатать на сайте ГЭЦ начиная с 3 апреля.

Для проведения экзаменов подготовлены 212 экзаменационных центров и 3 816 аудиторий. В работе примут участие 620 руководителей экзаменов, 4 762 наблюдателя, 685 сотрудников пропускного режима и 212 представителей центров. Ожидается участие 51 237 учеников.

Особые условия созданы для 60 учащихся с ограниченными возможностями здоровья: для них подготовлены специальные помещения, назначены ассистенты для слабовидящих, а также обеспечены условия для передвижения учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Прошло специальное обучение для наблюдателей, работающих с такими участниками.

В настоящее время проходят онлайн-семинары для наблюдателей, руководителей экзаменов и охраны. Все экзаменационные центры проверены, созданы необходимые условия для комфортной сдачи экзаменов.

Накануне экзаменов будет проведена повторная проверка безопасности, а также аудитории и входы-выходы будут опечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления безопасности МВД.