Армения тонет в невежестве и бедности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что государственные служащие должны задуматься об уровне собственных знаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он отметил, что его власть фактически "застряла на одном и том же уровне" на протяжении всех 7 лет.

По словам Пашиняна, основной причиной низкого уровня образованности граждан является сама власть, поскольку её представители также не обладают достаточными знаниями.

"Мы служим армянскому народу, но ведём его к невежеству и бедности - это наша вина", - признал премьер.

Он рассказал, как случайно оказался в селе Пшатаван Армавирской области и после короткой беседы с местными жителями понял, что за 7 лет "никаких реальных изменений не произошло". "Мы делали только бумажную работу. А если житель отдалённого села остаётся необразованным - это отражение нашей собственной некомпетентности", - признал он.

Пашинян отметил, что если правительство и дальше будет отрицать очевидное, ситуация в стране не изменится.