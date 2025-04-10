Израиль раскрыл детали переговоров с Турцией

В Азербайджане турецкой стороне заявили, что любые изменения в размещении иностранных войск в Сирии являются "красной линией".

Как передает Day.Az, эта информация поступила от "Times of Israel" с ссылкой на официального представителя Израиля.

Сообщается, что создание турецкой военной базы в Сирии рассматривается Израилем как "красная линия".

Вчера в Азербайджане состоялась встреча представителей Израиля и Турции. На ней Израиль ясно дал понять, что любое изменение размещения иностранных сил в Сирии, включая создание турецких баз в районе Пальмиры, будет воспринято как "красная линия".

Также было подчеркнуто, что такой шаг будет расценен Израилем как подрыв доверия.