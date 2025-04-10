https://news.day.az/world/1743783.html Переговоры между США и РФ завершились - ВИДЕО Делегация США первой покинула генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с Россией по нормализации работы посольств. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
Переговоры между США и РФ завершились - ВИДЕО
Делегация США первой покинула генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с Россией по нормализации работы посольств.
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