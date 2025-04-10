Оценена роль кибердипломатии в стабильности оцифрованных систем

Кибердипломатия может сыграть важную роль в качестве медиатора в преодолении технологической зависимости, рисков цепочки поставок, кибератак и других подобных угроз в оцифрованных системах, обеспечивая стабильность.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана Турал Мамедов на Бухарестском саммите цифровых инноваций.

Выступая в рамках саммита на панельной дискуссии по кибербезопасности энергетической инфраструктуры, он обратил внимание на вызовы, порождаемые цифровизацией, и на роль кибердипломатии в этой сфере.

Также в ходе церемонии открытия выступил начальник Главного управления ГСССИБ генерал-майор Азер Ахадов. Он рассказал о возможностях и киберрисках, создаваемых цифровыми инновациями, а также о важности международного партнерства и стратегических подходов, о международной конференции по кибердипломатии, проведенной в Азербайджане в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между ГСССИБ и "ICI Buxarest".

Отметим, что в Бухарестском саммите цифровых инноваций, который проходит с 8 по 11 апреля, принимает участие делегация ГСССИБ. Мероприятие было организовано правительством Румынии, Палатой депутатов и "IL Bucharest".