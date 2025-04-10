https://news.day.az/world/1743774.html У берегов Австралии нашли подводную лодку - ВИДЕО Рыбаки встретили подводную лодку у берегов Австралии. Как передает Day.Az, странный визит вызвал немало вопросов и слухов в прибрежных районах. Представляем видео:
У берегов Австралии нашли подводную лодку - ВИДЕО
Рыбаки встретили подводную лодку у берегов Австралии.
Как передает Day.Az, странный визит вызвал немало вопросов и слухов в прибрежных районах.
Представляем видео:
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