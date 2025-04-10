https://news.day.az/officialchronicle/1743726.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Антальи Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.
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