Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Антальи Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили губернатор города Анталья Хулуси Шахин и другие официальные лица.

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