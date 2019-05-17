Пляжная свадьба с чудесным видом на море - это модный тренд, о котором сейчас мечтают многие. Но, не каждый осмелится взять на себя организацию свадьбы на пляже, а скорее всего, примет решение в пользу стандартных домов торжеств.

К счастью, пятизвездочный отель Ramada by Wyndham Baku, принадлежащий компании C-group, объединяет в себе сразу две локации - невероятно красивый пляж и просторный ресторан со всеми удобствами. Отель уже объявил об открытии летнего сезона.

Для тех, кто планирует сыграть свадьбу летом, пляжная зона особо скрасит столь трогательное и чудесное событие. Собственный пляж отеля Рамада весьма просторный и имеет пристань для яхт. Торжество можно смело начать на пляже. Правильное оформление и декор сделают локацию нежнее и утонченнее. То, насколько очаровательной получится свадебная фотосессия, даже гадать не стоит. Сотрудники отеля предоставят бесплатную консультацию и помогут с организацией фотосессии.

Ближе к вечеру, молодожены и гости могут перейти в банкетный зал, который вмещает в себя 200 гостей. Ресторан Il Mare условно разделен на две части - полузакрытая терасса у пляжа и закрытое помещение со сценой и аппаратурой для музыкантов.

Шеф-повара отеля непременно позаботятся о том, чтобы приготовить заранее выбранные блюда на высшем уровне. Цена на человека будет начинаться от 80 манатов (включая НДС).

После завершения церемонии, уставшие молодожены могут провести брачную ночь в номере отеле, который будет специально подготовлен по случаю торжества. Этот номер будет подарком для новобрачных от отеля. В проживание будет входить завтрак на двоих в отеле. Лучшие номера отеля элегантно оформлены, имеют балкон или террасу с видом на Каспийское море. А для полного расслабления, можно окунуться в мир СПА прямо в оздоровительном центре Neptun SPA Wellness отеля. Молодоженов ждут скидки, которые приятно их порадуют.

Выбрав Ramada by Wyndham Baku для проведения одного из самого важнейшего мероприятия в жизни молодоженов, вы облегчите задачу себе и своим любимым, ведь команда отеля сделает все возможное для этого.

Помимо свадеб, в Ramada by Wyndham Baku можно провести обручения, дни рождения, банкеты, концерты и вечеринки. Опытный персонал отеля поможет организовать любое мероприятие по заказу клиента. Кроме основной пляжной зоны, при отеле есть Mambo Beach Club, который способен вместить в себя 400 человек. Здесь вы сможете организовать сногсшибательную вечеринку. Для этого есть абсолютно все условия - море, пляж, бассейн, сцена, одним словом - всё необходимое для хорошего времяпровождения.

Отель Ramada by Wyndham Baku расположен в поселке Биби-Эйбат по адресу: Сальян, пляж Шихово 1023.

Для дополнительной информации, вы можете связаться по номерам: +994 055 206 80 78 / +994 055 202 53 43 / +994 12 491 73 03.