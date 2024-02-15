Генеральный директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе выступила на панельной дискуссии мероприятия "Capacity Middle East", состоявшегося на прошлой неделе в Дубае (ОАЭ). В обсуждениях на тему "Меняет ли диверсификация нынешних маршрутов карту интернет кабелей Ближнего Востока?" приняли участие руководители различных компаний, функционирующих в сфере телекоммуникаций.

В ходе панельной дискуссии обсуждались вопросы увеличивающегося спроса на диверсификацию маршрутов и устойчивости международного подключения, особенно в условиях растущей зависимости от интернет-ресурсов на фоне развития искусственного интеллекта и стремительного роста технологий связи.

"Поскольку глобальные и региональные обстоятельства, а также новые технологии оказывают влияние на географию Интернета, страны Ближнего Востока и соседние регионы ищут и изучают возможности внутри новых коридоров и географий для услуг подключения. Южный Кавказ или Средний коридор становится более важным и актуальным маршрутом для услуг связи Ближнего Востока, чем когда-либо. Осуществление новых и масштабных проектов в этом регионе позволит повысить эффективность и тем самым усилить привлекательность данного маршрута", - подчеркнула Ана Накашидзе.

"Capacity Middle East" - одно из самых важных глобальных событий, привлекающее более 2600 ведущих ИКТ-компаний на Ближнем Востоке и за его пределами. Данное мероприятие объединяет представителей операторов связи, облачных технологий, контента, программного обеспечения, дата-центров и других сфер.

AzerTelecom является ведущим телекоммуникационным оператором Азербайджана и является частью телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding.