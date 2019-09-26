Аккумулятор полицейского автомобиля Tesla разрядился в ходе преследования злоумышленника в Калифорнии, США. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полицейский преследовал подозреваемого в совершении преступления в городе Санта-Клара. Злоумышленник не подчинился требованиям полиции остановиться и хотел скрыться на высокой скорости.

Сотрудник полиции заметил, что батареи хватит только на девять километров, и сообщил коллегам по рации, что не сможет продолжить погоню. Неизвестно, почему автомобиль оказался не полностью заряжен перед сменой. В полиции округа сообщили, что такое время от времени случается, когда офицер возвращается в участок и больше не выезжает на задания.

Полицейские машины дорожного патруля Калифорнии, которые следовали за Tesla, продолжили погоню, однако через десять минут ее отменили по соображениям безопасности.

Позже калифорнийский патруль обнаружил автомобиль подозреваемого брошенным в городе Сан-Хосе.

В полиции сообщили, что запустили полугодовую пилотную программу тестирования автомобилей Tesla и собирают все данные. Произошедшее не повлияет на оценку работы автомобилей.

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