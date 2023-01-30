Стратегическое значение Азербайджана в мире растет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 30 января в Будапеште в расширенном составе.

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