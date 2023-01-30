https://news.day.az/politics/1533254.html Стратегическое значение Азербайджана в мире растет - премьер-министр Венгрии
Стратегическое значение Азербайджана в мире растет - премьер-министр Венгрии
Стратегическое значение Азербайджана в мире растет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 30 января в Будапеште в расширенном составе.
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