Закир Гасанов отправился на переговоры в Турцию

29 мая делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отправилась в Турецкую Республику.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках рабочего визита в братскую страну, совершаемого по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, запланирован ряд встреч руководящего состава министерства обороны Азербайджанской Республики и участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках многонациональных учений "EFES-2024"",- говорится в сообщении ведомства.

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