Турпоток в Коломбо, столицу Шри-Ланки, снизится на 50% после серии взрывов 21 апреля, в результате которых погибли более 250 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Санатх Укватте заявил, что туристический сектор страны в нынешнем году может потерять порядка 1,5 миллиарда долларов из-за серии терактов.

Председатель бюро по туризму страны Кишу Гомес сказал, что турпоток за пределами Коломбо упадет на 30% в течение следующих двух месяцев после взрывов.

Ранее турбюро надеялось, что в 2019 году страну посетят 2,5 миллиона туристов. Однако теперь можно ждать только два миллиона туристов, сообщили эксперты.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые унесли жизни более 250 человек.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. По данным МИД Шри-Ланки, среди погибших - 40 иностранцев, россиян среди них нет.