В Бразилии объявили режим бедствия

Власти Бразилии объявили режим бедствия в городе Буритикупу на севере страны из-за угрозы, что населенный пункт уйдет под землю из-за обвала пород. Соответствующее решение было опубликовано в правительственном вестнике.

"Признать режим общественного бедствия в зонах, описанных в формуляре о стихийных бедствиях", - говорится в документе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее муниципалитет объявил режим ЧС в Буритикупу из-за того, что проливные дожди усилили угрозу обвала пород. После публикации в вестнике местные власти могут запросить дополнительные средства у федерального правительства на помощь пострадавшим. По данным местных властей, в опасной зоне находятся 250 домов.

Как пишет портал G1, постепенный обвал пород наблюдается в Буритикупу уже более 30 лет, и за это время под землю ушли более 70 домов.