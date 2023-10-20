Spectre дебютирует в азербайджане: rolls-royce motor cars baku отмечает исторический юбилей

Spectre возвещает начало захватывающей новой главы для Rolls-Royce Motor Cars и знаменует начало эры полностью электрических моделей марки. Анонсирование первого полностью электрического Rolls-Royce в 2021 году стало значимым моментом в истории роскошного автомобилестроения. С тех пор Spectre прошел удивительный путь, завершив высокоинтенсивную программу испытаний, в ходе которой было преодолено более 2,5 миллионов километров, а инженеры провели 50 000 часов в сиденье водителя для анализа и настройки его характеристик вождения.

"С момента первого анонса Spectre, ожидание его прибытия в Баку неизменно росло. Сегодня мы с восторгом приветствуем Spectre в нашей стране", - сказал Байрам Ягубов, Генеральный директор "Improtex Motors".

Сегодня Spectre сделал свой дебют в столице Азербайджана.

Фергюс Ульд, посол Великобритании в Азербайджане, в своем приветственном слове сказал: "Rolls-Royce - это британская история успеха, и культовый Spirit of Ecstasy не похож ни на одну другую эмблему британцев. Приятно видеть, что Rolls-Royce представляет эту выдающуюся новую модель в Баку, и я горжусь тем, что мы можем показать этот прекрасный пример лучшего британского дизайна, проектирования и производства нашим друзьям в Азербайджане".

Rolls-Royce создает новый прецедент в создании совершенно оригинального класса автомобилей: ультра-роскошного электрического суперкупе. Сочетая в себе элегантность и инновации, Spectre восхищает впечатляющим, но в то же время изысканным внешним видом. Создавая необычайное ощущение силы, Spectre имеет самую широкую решетку радиатора, когда-либо существовавшую на Rolls-Royce. Лопасти решетки "Pantheon" теперь более гладкие и плотно прилегающие, разработанные для направления воздуха вокруг передней части автомобиля. Потрясающие пропорции Spectre и эффектный силуэт в стиле фастбэк напоминают о самых запоминающихся автомобилях и водных мотоциклах в истории. Бесшовность остекления значительно способствует достижению самого низкого коэффициента аэродинамического сопротивления для Rolls-Royce - 0,25 cd.

Фигурка "Spirit of Ecstasy" претерпела аэродинамическую настройку, результатом которой стали 830 совместных часов моделирования и тестирования в аэродинамической трубе.

Превосходство некомпромиссного внешнего дизайна продолжается в интерьере, где внутренний анклав Spectre предлагает беспрецедентный уровень роскоши. Spectre оснащен самыми передовыми технологическими особенностями Bespoke, черпая вдохновение из вечной загадочности ночного неба - его "Starlight" двери включают в себя 4796 мягко подсвеченных "звёзд". Двери также можно заказать с фоном из панелей "Canadel", изготовленных из цельного листа дерева и расположенных точно под углом 55 градусов, чтобы вызвать ощущение движения внутри автомобиля.

Инженеры Rolls-Royce смогли извлечь дополнительные преимущества от "Architecture of Luxury" - алюминиевой пространственной рамы, на которой базируется модельный ряд Rolls-Royce. Задуманная с самого начала для электрического привода, сложные вытянутые алюминиевые секции и интеграция батареи в структуру автомобиля делают его жестче на 30% по сравнению с предыдущими моделями Rolls-Royce. Гибкость архитектуры также позволила инженерам разместить пол на полпути между боковыми стойками, а не сверху или снизу. Между батареей и полом создан канал для проводки и трубопроводов системы климат-контроля, с батареей, установленной снизу, что обеспечивает абсолютно гладкий профиль пола.

Spectre является самым связанным сетевым автомобилем Rolls-Royce. Инженеры реализовали революционную систему "Decentralised Intelligence", которая позволяет свободный и прямой обмен информацией между более чем 1 000 функциями автомобиля, дополняя таким образом славу марки в области качества хода.

Для обеспечения знаменитого "ковра волшебства" Rolls-Royce в программу тестирования Spectre включено более 1 500 часов, посвященных совершенствованию регенеративного торможения, чтобы оно казалось легким и непринужденным. Во время испытаний на Лазурном Берегу была завершена цифровая интеграция знаменитой системы подвески Planar, создавая оркестр систем с четко определенными реакциями на водительские воздействия и состояния дороги, благодаря последним разработкам программного и аппаратного обеспечения. Характерный для Rolls-Royce опыт вождения внутри автомобиля дополнительно улучшается благодаря расположению батареи, которое не только создает низкую посадку и уютную кабину, но и открывает вторичную функцию - почти 700 кг шумопоглощения.

"Spectre обладает всеми качествами, которыми Rolls-Royce известен во всём мире - тишиной, спокойствием и маневренностью - показывая насколько идеально Rolls-Royce подходит для электрификации. Это заявление о намерениях и символ светлого и смелого будущего, поскольку Rolls-Royce вступает в полностью электрическую эру", - подчеркнул на презентации которая состоялась в Центре имени Гейдара Алиева в Баку, Фрэнк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии, Rolls-Royce Motor Cars.