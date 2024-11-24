Сильное наводнение в Ирландии

Наводнения охватили десятки городов в центре и на юге Ирландии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Недавно сообщалось, что более 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма "Берт", обрушившегося на западное побережье Ирландии.