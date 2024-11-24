https://news.day.az/world/1710074.html Сильное наводнение в Ирландии - ВИДЕО Наводнения охватили десятки городов в центре и на юге Ирландии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Недавно сообщалось, что более 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма "Берт", обрушившегося на западное побережье Ирландии.
Сильное наводнение в Ирландии - ВИДЕО
Наводнения охватили десятки городов в центре и на юге Ирландии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Недавно сообщалось, что более 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма "Берт", обрушившегося на западное побережье Ирландии.
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