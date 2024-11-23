https://news.day.az/ecology/1710050.html Началось заключительное пленарное заседание СОР29 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Началось заключительное пленарное заседание СОР29, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend. В мероприятии обсуждается проект соглашения по климатическому финансированию. Новость обновляется
Началось заключительное пленарное заседание СОР29 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Началось заключительное пленарное заседание СОР29, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии обсуждается проект соглашения по климатическому финансированию.
Новость обновляется
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