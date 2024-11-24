https://news.day.az/world/1710076.html

Трамп задумал стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.