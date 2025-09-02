https://news.day.az/azerinews/1777769.html Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva qatarla Pekinə gəliblər - VİDEO Sentyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Çinin Tiencin şəhərindən qatarla paytaxt Pekinə gəliblər.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı və Birinci xanım Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edəcəklər.
