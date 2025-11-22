Nömrədəki defisi silən sürücülər cərimələnir - MƏBLƏĞ
Xəbər verdiyimiz kimi, yeni qəbul edilmiş dövlət standartına əsasən, bundan sonra nəqliyyat vasitələrinə veriləcək dövlət qeydiyyat nişanlarında rəqəm və hərflər arasında istifadə olunan defis işarəsi tətbiq olunmayacaq. Bəzi sürücülər bu qərarı səhv başa düşüblər. Onlar hazırda avtomobilinin üzərində olan nömrədəki defisi rəngləməyə başlayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Elvin Hacıyev bu məsələ ilə bağlı mediaya açıqlama verib və bildirib ki, bu qərar köhnə nömrələrin hüquqi statusuna təsir göstərmir.
"Bu dəyişiklik yalnız yeni hazırlanan nömrə nişanlarına aiddir. Hazırda vətəndaşların istifadə etdiyi, üzərində defis olan bütün dövlət qeydiyyat nişanları tam etibarlıdır. Onların dəyişdirilməsinə və yenisi ilə əvəz olunmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Mövcud nömrələr qüvvədə qalır, vətəndaşlardan əlavə müraciət və ya nömrə dəyişikliyi tələb olunmur. Yeni standart sadəcə bundan sonra hazırlanacaq nömrə nişanlarının dizaynına şamil edilir və köhnə nömrələrin hüquqi statusuna təsir göstərmir."
Yol Polisi defisin silinməsi ilə bağlı tədbir keçirib. Hər hansı sürücü nömrədəki defisi silibsə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq 40 manat məbləğində cərimələnib.
Sürücülərin bəziləri qərarın köhnə nömrələrə aid olmadığını bilmədikləri üçün defisi sildiklərini deyiblər.
Elxan Əliyev
Day.Az
