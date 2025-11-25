Проще, чем кажется: как выбрать качественные макароны

Впервые макароны обрели популярность еще в древности. Их далекими предками считаются китайская лапша возрастом 4000 лет и римские "лаганумы", которые упоминал еще греческий комедиограф Аристофан. Римляне делали пласты теста из муки с водой. Это очень напоминало листы современной лазаньи.

Перед покупкой макарон стоит знать немного информации об их группах, уверена диетолог-нутрициолог Елена Марченко. Например, группа "А" - это макароны из твердых сортов пшеницы. Они не слипаются, держат форму и имеют золотисто-желтый цвет. А макароны группы "Б" и "В" сделаны из муки мягких сортов. Они дешевле, но менее полезны и гораздо чаще развариваются, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

- В составе качественных макарон должны быть только мука из твердых сортов пшеницы и вода. Качественный продукт не будет ломаться, а в руках покажет свою прочность, поэтому обратите внимание на наличие крошек в упаковке и стекловидные края продукта - это тоже гарант качества, - добавила Елена Марченко.

Только крахмал

Еще одно кулинарное "ноу-хау" - макароны из батата. Это лапша из крахмала сладкого картофеля, которую часто называют фунчозой из батата или вермишелью из батата. Она используется в азиатской кухне, например в блюде чапче, и имеет прозрачную текстуру после приготовления. Такая лапша является безглютеновой и отлично впитывает вкус соусов.

Диетический вариант

Для тех, кто следит за фигурой, подойдут кукурузные макароны. Это безглютеновые макароны, изготовленные из кукурузной муки, которые считаются диетическим продуктом из-за низкого содержания жира и обилия витаминов, минералов и антиоксидантов. Они подходят для людей с целиакией, аллергией на пшеницу, а также для веганов и тех, кто придерживается здорового питания.

Больше сложных углеводов

Гречневые макароны считаются более полезным вариантом традиционных макарон из-за более высокого содержания белка, клетчатки, витаминов группы B, железа и магния. Гречневые макароны являются хорошим источником незаменимых аминокислот и подходят для людей, соблюдающих безглютеновую диету, если в составе нет пшеничной муки.

Никаких злаков

На рынке совсем недавно появились безглютеновые макароны. Это изделия из муки непшеничных злаков: кукурузной, рисовой, гречневой. Они предназначены для людей с непереносимостью глютена (например, целиакией), а также для тех, кто следит за своим питанием. Чтобы добиться эластичной текстуры, похожей на обычные макароны, в них часто добавляют натуральные эмульгаторы, например из подсолнечника.

Классика

Учитывайте, для каких блюд вы покупаете макароны: для супа можно взять недорогие макароны из мягких сортов. А для пасты - только категории "А". В этом случае стоимость имеет значение, экономить не стоит.