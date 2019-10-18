Новая модель беспроводных наушников Apple c функцией шумоподавления может быть выпущена до конца этого месяца. По информации China Economic Daily, AirPods 3-го поколения получат приставку Pro в названии и металлическую конструкцию, а купить их можно будет за $260, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Внешний вид Air Pods не менялся с момента релиза первой модели в декабре 2016-го. В марте этого года компания выпустила 2-е поколение наушников - эта модель оснащается улучшенным процессором Apple H1, на 50% дольше работает без подзарядки, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом.

Ранее указания на то, что новые AirPods будут представлены совсем скоро, были найдены в бета-версии iOS 13.2: там обнаружилась иконка низкого разрешения с парой наушников. По форме они похожи на Huawei FreeBuds: "палочки" торчат из ушей вниз, как у Air Pods, но "затычки" при этом вакуумные.

А в прошлом месяце на сайте SlashLeaks была опубликована фотография прототипа предполагаемых AirPods Pro, очень похожих на те, что изображены на иконке.

Возможно, новые "уши" Apple также будут водостойкими. Актуальные модели устройства, напомним, не сертифицированы рейтингом IP, гарантирующим им влаго- и пылезащиту.

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