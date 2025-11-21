https://news.day.az/sport/1797026.html Собака вцепилась зубами в двух хоккеистов перед матчем - ВИДЕО Перед матчем между минским "Динамо" и ЦСКА на площадку вышла кинолог с собакой. Как передает Day.Az, вместе они должны были выполнить символическое вбрасывание и сразу покинуть поле.
Собака вцепилась зубами в двух хоккеистов перед матчем - ВИДЕО
Перед матчем между минским "Динамо" и ЦСКА на площадку вышла кинолог с собакой.
Как передает Day.Az, вместе они должны были выполнить символическое вбрасывание и сразу покинуть поле.
Служебный пес не стал подчиняться протоколу и бросился к спортсменам - сначала он укусил игрока "армейцев", а после стащил перчатку с хоккеиста клуба из Белоруссии. Отнять краденное у хвостатого и вернуть нападающему его снаряжение получилось спустя пару минут.
