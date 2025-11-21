Собака вцепилась зубами в двух хоккеистов перед матчем

Перед матчем между минским "Динамо" и ЦСКА на площадку вышла кинолог с собакой.

Как передает Day.Az, вместе они должны были выполнить символическое вбрасывание и сразу покинуть поле.

Служебный пес не стал подчиняться протоколу и бросился к спортсменам - сначала он укусил игрока "армейцев", а после стащил перчатку с хоккеиста клуба из Белоруссии. Отнять краденное у хвостатого и вернуть нападающему его снаряжение получилось спустя пару минут.