Rolls-Royce Motor Cars Baku отмечает успешный 2023 год

Rolls-Royce Motor Cars Baku подводит успешные итоги 2023-ого года, с третьим подряд наивысшим ежегодным объемом продаж в своей истории, а заказы на индивидуальные проекты находятся на рекордном уровне.

Ключевым фактором успешной деятельности компании являются услуги индивидуальной персонализации "Bespoke" и способность удовлетворять и превосходить постоянно расширяющиеся ожидания клиентов; каждый проданный автомобиль в Баку включал индивидуальные особенности. Значительное развитие бизнеса было обеспечено сильным спросом клиентов на все модели Rolls-Royce. Cullinan и Ghost, включая их версии Black Badge, сыграли ведущую роль, флагманский Phantom пользовался значительным спросом, в то время как первый Spectre был передан клиенту в ноябре.

С момента открытия дилерского центра в 2014 году поставки новых автомобилей и подержанных автомобилей "Provenance" уже давно превысили трёхзначное число.

После успешного дебюта в Азербайджане в 2021 году программа "Provenance Pre-Owned" набирает дальнейший оборот. С автомобилем "Provenance" клиенты могут наслаждаться тем же опытом и спокойствием, что и при покупке совершенно нового Rolls-Royce, подтверждая их бессрочную привлекательность.

Заур Саттаров, бренд-менеджер Rolls-Royce Motor Cars Baku, прокомментировал: "Очень приятно видеть, что удовлетворение и превышение постоянно расширяющихся ожиданий клиентов приводит к результатам, невиданным ранее. Мы гарантируем, что наш бизнес останется очень эксклюзивным, а автомобили Rolls-Royce будут очень редкими; это то, чего ожидают наши клиенты с полным правом, подтвержденное уникальными индивидуальными проектами, которые нам довелось воплотить в жизнь".

Дилерский центр, входящий в состав Improtex Motors, также подтвердил, что новый шоу-рум в самом сердце столицы будет открыт во втором квартале, полное преобразование предыдущего шоу-рума для нового клиентского опыта, включая перепланировку мастерской для адаптации к началу эры электромобилей Rolls-Royce. Шоу-рум и мастерская продолжают работать в течение всего времени с некоторыми ограничениями в предоставлении услуг в определенные периоды.

Байрам Ягубов, генеральный директор Improtex Motors, подчеркнул: "Исключительный успех, которого мы достигли, является прямым отражением коллективной страсти и преданности команды. Я очень горжусь тем, что развитие бизнеса, укрепляет нашу надежную основу для будущего и позволяет значительные инвестиции в долгосрочные клиентские отношения по мере продвижения на следующий уровень роскоши".

Борис Велецкий, региональный директор по Соединенному Королевству, Европе и Центральной Азии, Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: "Как Дом роскоши, мы действительно полагаемся на партнеров, которые стремятся к совершенству во всем, что они делают. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за выдающееся приверженность Rolls-Royce Motor Cars Baku и их вклад в наш региональный и глобальный успех".

Ведущий производитель предметов роскоши недавно подтвердил исторический глобальный ежегодный рекорд продаж, а также рекордный уровень продаж в регионе Европы. В мире было продано 6 032 автомобиля в 2023 году, а объем индивидуальных заказов "Bespoke" также достиг рекордного уровня. Спрос на все модели Rolls-Royce остается исключительно высоким, с предварительными заказами, обеспеченными еще на 2025 год.