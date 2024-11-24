В проливе Босфор приостановили судоходство

Из-за рыболовных баркасов временно остановлено судоходство в проливе Босфор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

Движение судов было прекращено в обоих направлениях, так как сети рыболовных судов перепутались в районе Анадолу Кавагы. Пока информации о последствиях инцидента не поступало.

Кроме того, в субботу Стамбул столкнулся с сильным ливнем и ураганным ветром. Утром из-за погодных условий были отменены рейсы паромов через пролив. Также из-за сильного ветра 190-метровый сухогруз в районе Бейкоза чуть не врезался в набережную.

Недавно в проливе Босфор также приостанавливали движение судов