В проливе Босфор приостановили движение судов

Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает турецкое управление по береговой охране.

Уточняется, что у судна отказал руль, и буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для оказания помощи танкеру NAZAN.

Движение судов в проливе Босфор было временно приостановлено в обоих направлениях.

Отметим, что в конце октября в Босфоре также было приостановлено судоходство