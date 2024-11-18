https://news.day.az/world/1708172.html В проливе Босфор приостановили движение судов Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает турецкое управление по береговой охране.
В проливе Босфор приостановили движение судов
Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает турецкое управление по береговой охране.
Уточняется, что у судна отказал руль, и буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для оказания помощи танкеру NAZAN.
Движение судов в проливе Босфор было временно приостановлено в обоих направлениях.
Отметим, что в конце октября в Босфоре также было приостановлено судоходство
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