Sağlam qidalanmada dondurulmuş məhsullar nə qədər effektivdir? - AÇIQLAMA
Dondurulmuş qidalar gündəlik qidalanmada rahatlıq təqdim etsə də, onlar təzə məhsulların tam əvəzini vermir. Nutrisional baxımdan dondurulmuş meyvə və tərəvəzlər vitamin və minerallarını qoruyur, lakin hazır, işlənmiş və qatqılı dondurulmuş yeməklərdə yüksək duz, şəkər və konservantlar ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida eksperti Ağa Salamovun sözlərinə görə, dondurulmuş məhsullar sürətli və rahat qidalanma üçün uyğundur, lakin onlar təzə tərəvəz və meyvələrin tam əvəzini vermir, yüksək duz, şəkər və konservant tərkibli hazır məhsullardan uzaq durmaq vacibdir, düzgün seçilmiş dondurulmuş məhsulları balanslı pəhrizlə birlikdə istifadə etmək tövsiyə olunur:
"Ev şəraitində dondurulmuş məhsullar vitamin və minerallarını saxlaya bilər, həftədə bir neçə dəfə menyini zənginləşdirmək olar, lakin gündəlik qidalanmanın əsasını yalnız dondurulmuş məhsullar təşkil etməməlidir, etiketləri diqqətlə oxumaq və qatqısız məhsulları seçmək daha sağlamdır".
Ekspertlər həmçinin vurğulayır ki, dondurulmuş məhsulları təzə tərəvəz və meyvələrlə birlikdə istifadə etmək vacibdir:
"Hazır işlənmiş məhsullardan gündəlik istifadədən mümkün qədər çəkinmək lazımdır. Evdə dondurmaq və saxlamaq məhsulun keyfiyyətini qorumaq üçün ən sağlam üsuldur".
Qeyd edək ki, dondurulmuş məhsullar sağlam qidalanmanı tam əvəz edə bilməsə də, düzgün seçildikdə və balanslı pəhrizlə birlikdə istifadə olunduqda, gündəlik menyuya rahatlıqla əlavə edilə bilər.
