Посольство Венгрии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Венгрии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением сегодня принадлежащего AZAL самолета недалеко от казахстанского города Актау, передает Day.Az.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения самолета рейса AZAL Баку-Грозный 25 декабря вблизи казахстанского города Актау, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные часы наши мысли и молитвы рядом с нашими азербайджанскими друзьями", - отмечается в публикации в официальном аккаунте посольства в Facebook.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.