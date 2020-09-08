Названы даты каникул в Азербайджане в новом учебном году

Названы даты каникул 2020-2021 учебного года.

Как сообщает Day.Az, согласно приказу министра образования Эмина Амруллаева об учебном плане на 2020-2021 учебный год, занятия в образовательных учреждениях республики начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня. 

Обучение делится на два полугодия, первое 15 сентября-26 января; второе 1 февраля-14 июня.

Каникулы в течение учебного года: 

Осенние каникулы - 16-20 ноября (5 дней);

зимние - 27-31 января (5 дней);

дополнительные каникулы для групп дошкольной подготовки - 1-5 мая (5 дней). 