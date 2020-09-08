https://news.day.az/society/1268893.html Названы даты каникул в Азербайджане в новом учебном году
Названы даты каникул в Азербайджане в новом учебном году
Названы даты каникул 2020-2021 учебного года.
Как сообщает Day.Az, согласно приказу министра образования Эмина Амруллаева об учебном плане на 2020-2021 учебный год, занятия в образовательных учреждениях республики начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.
Обучение делится на два полугодия, первое 15 сентября-26 января; второе 1 февраля-14 июня.
Каникулы в течение учебного года:
Осенние каникулы - 16-20 ноября (5 дней);
зимние - 27-31 января (5 дней);
дополнительные каникулы для групп дошкольной подготовки - 1-5 мая (5 дней).
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