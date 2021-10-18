Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов

Власти Израиля разработали программу по приему с 1 ноября вакцинированных "Спутником V" иностранных туристов, которые по прилету должны будут пройти серологический и ПЦР-тесты. Об этом сообщил в понедельник ТАСС израильский правительственный источник, отметив, что ранее сегодня прошло совещание по этой теме с участием представителей всех заинтересованных израильских министерств, передает Day.Az.

"Министру [туризма Израиля Константину] Развозову удалось добиться разработки пилотной программы, в рамках которой в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных "Спутником V" туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилета. Эта программа будет представлена главе правительства [Нафтали Беннету] в среду. Ожидается, что она будет утверждена", - сообщил источник. "При въезде в Израиль привитые "Спутником V" туристы должны будут сделать ПЦР-тест и серологический тест. После получения уже в Израиле отрицательного результата ПЦР-теста и положительного серологического теста туристы, привитые "Спутником V", смогут выходить из самоизоляции", - добавил он, отметив, что "по опыту результат серологического теста приходит через 48 часов".

"Пока это пилотный проект, потому что мы надеемся, что до конца года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает "Спутник V", - продолжил иcточник. "В рамках предложенной Минтуризма [основной] программы с 1 ноября Израиль планирует начать прием туристов, вакцинированных прививками, признанными ВОЗ", - пояснил он. К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".

Пресс-служба Министерства туризма Израиля 6 октября сообщила, что ведомство разрабатывает план, позволяющий вакцинированным индивидуальным туристам, не путешествующим группами, посещать Израиль с начала ноября. В министерстве отметили, что разрабатываемая мера направлена на то, чтобы "восстановить индустрию туризма и гарантировать, что сотни тыс. человек, работающих в отрасли, смогут зарабатывать на жизнь".

Минтуризма Израиля еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда стран в индивидуальном порядке, однако реализация этого шага с тех пор несколько раз откладывалась. С конца мая в рамках пилотной программы министерства туризма Израиль принимает по предварительному согласованию организованные группы иностранных вакцинированных туристов из определенного списка стран.