https://news.day.az/world/1225375.html В Греции здание телеканала забросали "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В Греции здание телеканала забросали "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В Афинах неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание телеканала Skai.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел примерно в три часа ночи в районе Фалиро. Преступление совершили четыре человека в масках, которые затем скрылись. Две бутылки попали на балкон второго этажа, одна - на землю.
Полиция ищет злоумышленников.
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