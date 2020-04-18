В Греции здание телеканала забросали "коктейлями Молотова"

В Афинах неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью в здание телеканала Skai.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел примерно в три часа ночи в районе Фалиро. Преступление совершили четыре человека в масках, которые затем скрылись. Две бутылки попали на балкон второго этажа, одна - на землю.

Полиция ищет злоумышленников.