Принц Гарри и Меган Маркл вернули Елизавете II около 3 млн долларов

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали взнос в Грант суверена в размере около трех миллионов долларов (2,4 миллиона фунтов стерлингов). Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила газета Daily Mail.

Таким образом, Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган вернули королеве Елизавете II средства, потраченные на ремонт их бывшей резиденции - Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании.

Отмечается, что принц оплатил всю сумму, тогда как планировал возмещать затраты в рассрочку в течение 11 лет. Возвращение всего долга стало возможным благодаря заключенному многомиллионному контракту между компанией Netflix и герцогом и герцогиней Сассекскими.