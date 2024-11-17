В России задержан армянин за серийные убийства

В российской Астрахани полиция задержала серийного убийцу Вагана Сафаряна, который орудовал в городе в 90-х и начале нулевых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, сейчас Сафаряну 63 года. В первый раз он был задержан в 2004 году. Тогда за убийство человека он отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Отбывая срок, преступник долго добивался смягчения наказания. Вследствие этого Сафаряна выпустили и отправили на принудительные работы немного раньше окончания срока - в 2023 году.

Однако вскоре следователи доказали причастность Сафаряна к двойному убийству 26-летней давности. По данным правоохранителей, в 1998 году он ворвался в квартиру семьи на улице Яблочкова в Астрахани, удавкой задушил мать и дочь, а после забрал из жилища все находящиеся там наличные - 45 тысяч рублей (около 770 манатов).

В настоящее время Сафарян задержан и помещен под арест. Ему вменяют статью "Убийство двух и более лиц".