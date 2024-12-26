Китай обвинил США в развязывании космической гонки вооружений

Правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление представителя минобороны КНР Чжан Сяогана.

"Мы призываем США серьезно рассмотреть свои опасные действия в космической сфере, прекратить провоцировать космическую конфронтацию и перестать распространять ложные нарративы", - сказал представитель китайского оборонного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как "угрозу глобальной стратегической стабильности".

В сентябре Чжан Сяоган заявил, что Соединенные Штаты являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов. По его словам, США следует "правильно" воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между странами, а также приведет к укреплению мира и стабильности.