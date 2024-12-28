Иностранные авиакомпании не хотят летать в 24 российских региона

Иностранные авиакомпании посчитали небезопасными для полетов до 24 российских регионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Flightradar, самолеты, которые выполняли отмененные рейсы, пролетали над 24 регионами России: Москвой, Псковской, Тверской, Смоленской, Московской, Курганской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Астраханской, Пензенской областями, Дагестаном, Чечней, Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией, Калмыкией, Мордовией, Башкортостаном, а также Ставропольским и Краснодарским краем.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Ранее мы сообщали, что французский портал La Voix du Nord отметил выдающиеся навыки пилотов AZAL, которые успешно обеспечили безопасную посадку самолета.