Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили остается ночевать в резиденции, которую не намерена покидать.

"Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента - прим. ТАСС). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 29 декабря, где она сообщит о планах на этот и последующие дни.