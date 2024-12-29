https://news.day.az/world/1719341.html Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили остается ночевать в резиденции, которую не намерена покидать. "Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента - прим. ТАСС).
Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили остается ночевать в резиденции, которую не намерена покидать.
"Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента - прим. ТАСС). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Она призвала своих сторонников прийти к резиденции в 10:00 29 декабря, где она сообщит о планах на этот и последующие дни.
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