В Брюсселе прошел грандиозный концерт, посвященный Хану Шушинскому и в честь Года города Шуша

В центре искусств Брюсселя BOZAR Centre for Fine Arts прошел вечер, посвященный легендарному исполнителю мугама, уроженцу города Шуша, народному артисту Азербайджана Хану Шушинскому (1901-1979), сообщила руководитель Фонда Хана Шушинского, дочь ханенде Бейимханум Вердиева-Джаванширова. Мероприятие, посвященное Году города Шуша и 270-летию со дня образования города основателем Карабахского ханства Панах Али ханом Джаванширом (1693-1763), было организовано министерством культуры Азербайджана и посольством нашей страны в Бельгии. В рамках вечера была представлена концертная программа "Мугам Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыхов, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханум Вердиева-Джаванширова, проживающая в Бельгии внучка великого композитора Фикрета Амирова, руководитель Международной ассоциации его имени Назрин Эфендиева рассказали об истории, культуре, традициях города Шуша, Карабахской школе мугама, в которой видное место принадлежит Хану Шушинскому - прямому потомку Панах Али хана Джаваншира.

Уже в 16 лет Исфандияра Джаванширова (настоящее имя Хана Шушинского) за блестящее исполнение на одном из Шушинских меджлисов мугама "Кюрд-Шахназ" стали называть Хан. Он действительно стал Ханом азербайджанской музыки! Обладатель сильного голоса с широким диапазоном, он с мастерством пел мугамы, народные песни и теснифы, был автором многих произведений, посвятив родной Шуше песню Şuşanın dağları başı dumanlı ("Покрыты туманом горы в Шуше"). Он исполнял народные песни с особым блеском, при этом добавляя в них новые штрихи. В 1960-е годы организовал мугамную студию при Азербайджанской государственной филармонии (ныне - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), преподавал в Азербайджанском государственном музыкальном училище (ныне - Бакинский музыкальный колледж). Хан Шушинский был любимцем азербайджанской публики, и когда кто-то хорошо исполнял мугамы, ему говорили: "Ну, ты прямо Хан Шушинский!". Любовь народа к Хану Шушинскому не знала границ.

В рамках вечера гостям была представлена экспозиция фотографий "Культурные жемчужины города Шуша", на которых были запечатлены архитектурные памятники, старинные одеяния, ковры, портреты известных личностей, внесших большой вклад в историю страны. Было отмечено, что в 2021 году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а 2022-й отмечается как Год города Шуша. Кроме того, Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира 2023 года.

В концертной программе "Мугам Азербайджана" выступила мугам-группа "Карабах" под управлением народного артиста, ханенде Мансума Ибрагимова. В сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча) и заслуженного артиста Кямран Керимова прозвучали композиции Хана Шушинского, а также произведения видных композиторов Фикрета Амира и Узеира Гаджибейли, народные песни.

Среди гостей были видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, члены Европейского парламента, азербайджанской диаспоры, которые овациями встречали вступления артистов.