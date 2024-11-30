Может ли в Азербайджане произойти сильное землетрясение?

Подготовлена ​​карта сейсмической опасности территорий Азербайджана.



Как сообщает Day.Az, генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли сообщил Xezerxeber.az, что представленная модель карты уже используется в ряде развитых стран. Она позволяет учитывать сейсмическую опасность при выборе участков для строительства и возводить здания в более безопасных зонах.



Гурбан Етирмишли сообщил, что в столице существуют территории с сейсмической опасностью в 8-9 баллов. На основе упомянутой карты эти зоны были определены и оценены с использованием процентных показателей. Он также добавил, что на данных участках регулярно проводятся исследования, включая анализ грунта.



Xezerxeber.az представляет подробный видеорепортаж по данной теме: