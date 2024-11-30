https://news.day.az/sport/1711685.html Азербайджанский фигурист стал первым на Кубке Босфора Продолжается проходящий в Турции Кубок Босфора по фигурному катанию . Как сообщает İdman.biz, стартовало и мужское личное первенство. К соревнованиям присоединился азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев. Он успешно выполнил короткую программу. Выступление нашего спортсмена было оценено в 78,21 балла.
Азербайджанский фигурист стал первым на Кубке Босфора
Продолжается проходящий в Турции Кубок Босфора по фигурному катанию .
Как сообщает İdman.biz, стартовало и мужское личное первенство.
К соревнованиям присоединился азербайджанский спортсмен Владимир Литвинцев. Он успешно выполнил короткую программу.
Выступление нашего спортсмена было оценено в 78,21 балла. С этим результатом Литвинцев занял первое место.
Он с большим отрывом опередил второе место. Бурак Демирбога из Турции отстал от него на 4,43 балла. Участники сегодня определят призеров в выступлениях в произвольной программе.
Отметим, что из 12 спортсменов, приглашенных на соревнования, стартовали девять.
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